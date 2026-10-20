Самарская область вошла в число регионов-лидеров по росту ввода объектов ИЖС
В регионе построили на 7% больше частных домов, чем годом ранее
Самарская область вошла в топ-10 регионов России по росту ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в январе—сентябре 2026 года. Это следует из подсчетов ЦИАН на базе Росстата.
За девять месяцев текущего года в Самарской области ввели в эксплуатацию 868 тыс. кв. м ИЖС, что на 7% больше, чем годом ранее. Положительная динамика зафиксирована только в девяти российских регионах.
Всего за отчетный период в России были введены 41,4 млн кв. м объектов ИЖС, что на 21% меньше показателя января-сентября прошлого года.