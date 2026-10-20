Отгрузка кукурузы на Кубани выросла почти втрое, пшеницы — сократилась на 59%

В сентябре 2026 года сельхозорганизации Краснодарского края отгрузили 82,6 тыс. тонн кукурузы — в 2,9 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом отгрузка пшеницы сократилась на 58,7%, до 149,8 тыс. тонн. Всего за месяц аграрии реализовали 325,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 41,3% меньше, чем в сентябре 2025 года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».