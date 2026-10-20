Отгрузка кукурузы на Кубани выросла почти втрое, пшеницы — сократилась на 59%
В сентябре 2026 года сельхозорганизации Краснодарского края отгрузили 82,6 тыс. тонн кукурузы — в 2,9 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом отгрузка пшеницы сократилась на 58,7%, до 149,8 тыс. тонн. Всего за месяц аграрии реализовали 325,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 41,3% меньше, чем в сентябре 2025 года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
Среди других видов продукции заметнее всего выросла отгрузка семян подсолнечника. В сентябре сельхозорганизации передали покупателям 98,7 тыс. тонн, что на 83% больше прошлогоднего показателя. В целом отгрузка семян и плодов масличных культур увеличилась на 55,9%, до 138,9 тыс. тонн. Реализация сахарной свеклы выросла на 24,6%, до 1,97 млн тонн, овощей — на 60,9%, до 45,1 тыс. тонн.
Отгрузка яиц за месяц увеличилась на 24,5%, до 54 млн штук, молока — на 6,7%, до 97,9 тыс. тонн. В то же время сельхозорганизации сократили передачу скота и птицы в живом весе на 4,2%, до 28,9 тыс. тонн. В частности, отгрузка крупного рогатого скота снизилась на 11,5%, до 4,55 тыс. тонн, птицы — на 7,4%, до 15,2 тыс. тонн. Поставки свиней выросли на 6,4%, до 9,1 тыс. тонн. Отгрузка овец и коз увеличилась с 3,3 до 4,8 тонны, других видов скота — с 4,7 до 7,1 тонны.
За январь—сентябрь 2026 года сельхозорганизации Кубани отгрузили 3,21 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — на 8,3% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Отгрузка пшеницы сократилась на 8,6%, до 2,21 млн тонн. Кукурузы, напротив, реализовали на 39,9% больше — 280,7 тыс. тонн.
За девять месяцев поставки семян и плодов масличных культур выросли на 35,9%, до 364,3 тыс. тонн. В том числе отгрузка семян подсолнечника увеличилась на 28,2%, до 203,1 тыс. тонн. Реализация сахарной свеклы выросла на 22,7%, до 3,62 млн тонн. Объем отгруженных овощей практически не изменился и составил 192,3 тыс. тонн против 192,7 тыс. тонн годом ранее.
За тот же период сельхозорганизации передали покупателям 276,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе — на 1,5% меньше, чем за январь—сентябрь 2025 года. При этом отгрузка крупного рогатого скота увеличилась на 3,5%, до 46,4 тыс. тонн, свиней — на 2,7%, до 81,9 тыс. тонн. Поставки птицы сократились на 5,1%, до 148,4 тыс. тонн. Отгрузка овец и коз выросла с 42,9 до 79,9 тонны, других видов скота — с 18,5 до 47,4 тонны.
Отгрузка молока за девять месяцев увеличилась на 2,4%, до 915,4 тыс. тонн, яиц — на 23,6%, до 426,2 млн штук. Реализация овечьей шерсти в физическом весе выросла на 66,2%, с 42,8 до 71,2 центнера. Данные по картофелю за январь—сентябрь 2026 года Краснодарстат не приводит. Статистика охватывает сельскохозяйственные организации без учета субъектов малого предпринимательства.