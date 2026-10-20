В АО «Нытва» сменился генеральный директор

Нытвенский метзавод — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. На данный момент 24,9999% акций завода принадлежит ООО «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»), по 22,8% владеют кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd. Выручка предприятия за 2025 год — 2,2 млрд руб., убыток — 300,7 млн руб. До 2017 года АО «Нытва» находилось в банкротстве. В 2017-м было заключено мировое соглашение, согласно которому задолженность перед кредиторами в размере 1,3 млрд руб. будет погашена в срок не более десяти лет.