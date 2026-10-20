Судно село на мель у берегов Анапы
19 октября в акватории Черного моря у берегов Анапы на мель село судно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Краснодарского края, это произошло вследствие шторма.
По словам собеседника агентства, судно сошло на мель, однако разлива топлива не зафиксировано.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что инцидент произошел утром 19 октября. Сообщалось, что спасательный буксир «Углич-Астрахань» выбросило на мелководье в районе Анапы, у пляжа «Восход».