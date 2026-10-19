На Кубани проектируют восемь новых комплексов по переработке отходов

Дмитрий Патрушев сообщил, что с начала 2026 года в России запустили восемь новых объектов, предназначенных для сортировки и утилизации отходов. На этой неделе в Челябинской области открылся завод по переработке пластика. До конца года планируется завершить строительство еще семи объектов. Для контроля сроков реализации проектов вице-премьер рекомендовал главам регионов лично посещать строительные площадки.