На Кубани проектируют восемь новых комплексов по переработке отходов
В Краснодарском крае проектируют восемь новых комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Их создание должно помочь региону к 2030 году обеспечить 100% сортировки и 50% переработки отходов. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Пергун на совещании по реализации реформы в сфере обращения с ТКО в российских регионах, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
По словам Евгения Пергуна, на действующие мусоросортировочные комплексы Кубани поступает около 43% образующихся отходов. Для увеличения доли переработки в 2026 году на объекте «Крайжилкомресурса» вводится в эксплуатацию участок компостирования органической части отходов. Однако для достижения установленных показателей необходимы дополнительные мощности.
Дмитрий Патрушев сообщил, что с начала 2026 года в России запустили восемь новых объектов, предназначенных для сортировки и утилизации отходов. На этой неделе в Челябинской области открылся завод по переработке пластика. До конца года планируется завершить строительство еще семи объектов. Для контроля сроков реализации проектов вице-премьер рекомендовал главам регионов лично посещать строительные площадки.
На совещании также обсудили выполнение региональных планов по развитию инфраструктуры обращения с отходами, закупку специализированной техники и обустройство контейнерных площадок. Дмитрий Патрушев отметил, что Краснодарский край в 2026 году выполняет планы по приобретению контейнеров и мусоровозов, а также участвует в программе льготного лизинга коммунальной техники при поддержке правительства России.
В Краснодарском крае работают пять региональных операторов по обращению с ТКО. Ежедневно на линии выходит около 700 единиц специализированной техники. В регионе также увеличивают долю фотофиксации для контроля своевременного вывоза мусора и обновляют парк коммунальных машин. В 2026 году уже закуплено 79 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.