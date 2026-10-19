Перинатальный центр ККБ №2 в Краснодаре ежегодно принимает до 9 тысяч родов

Во время визита вице-губернатор также посетила женскую консультацию №5 в Краснодаре. Там работает «Школа материнства», направленная на подготовку будущих мам к родам. Занятия помогают женщинам подготовиться к появлению ребенка не только с информационной точки зрения, но и физически и психологически.