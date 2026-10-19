Перинатальный центр ККБ №2 в Краснодаре ежегодно принимает до 9 тысяч родов
Перинатальный центр краевой клинической больницы №2 в Краснодаре ежегодно принимает около 9 тыс. родов. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева в своем канале на платформе MAX.
За последние годы в медицинском учреждении полностью обновили послеродовое отделение и оснастили его современным оборудованием. Работы провели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Перинатальный центр остается одним из наиболее востребованных медицинских учреждений региона.
По словам Елены Воробьевой, работа центра организована на принципах пациентоцентричности и семейной ориентированности. В учреждении созданы условия для комфортного пребывания женщин во время родов. Также обеспечена возможность присутствия партнера при рождении ребенка. При организации медицинской помощи сотрудники центра учитывают пожелания будущих родителей.
Во время визита вице-губернатор также посетила женскую консультацию №5 в Краснодаре. Там работает «Школа материнства», направленная на подготовку будущих мам к родам. Занятия помогают женщинам подготовиться к появлению ребенка не только с информационной точки зрения, но и физически и психологически.
Кроме того, в Краснодаре продолжается строительство нового корпуса краевой клинической больницы №2. Реализация проекта позволит разгрузить существующие здания медицинского учреждения. Освободившиеся площади планируется использовать исключительно для медицинских целей.