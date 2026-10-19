Главные новости за 19 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронеже умер ребенок, пострадавший от атаки БПЛА на облцентр 28 сентября. Мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии — почти месяц врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными. Его сестра также была ранена и сейчас проходит лечение в столичном медучреждении.
Владелец базы отдыха «Сосновый бор» в Воронеже Александр Фролов снова выставил свой актив на продажу за 509 млн руб. Он пытается реализовать известный в городе объект как минимум с 2019 года, но на него пока так и не нашлось покупателей. По мнению бизнесмена, объект требует больших вложений: на месте турбазы предлагается построить парк-отель стоимостью как минимум 1 млрд руб.
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области возглавил экс-глава Краснояружского района Виталий Кутоманов. Перед новым министром стоят задачи по развитию экономики, привлечению инвестиций и восстановлению пострадавших от атак ВСУ территорий.
Столичная фирма хочет обанкротить липецкого переработчика отходов металлургических производств «Барс» из-за 320 млн руб. долга. Основанием для такого намерения стали два решения Арбитражного суда Москвы о взыскании задолженности с «Барса» в пользу «Альмета».
В Курской области назначили первого в РФ уполномоченного по правам ветеранов СВО — им стал выпускник программы «Курск. Герои!» Максим Калуцких. Ему предстоит тесно взаимодействовать с уже существующими структурами, включая государственный фонд «Защитники Отечества».
Главой Новосильского района Орловской области стала Оксана Щукина. С 2020 года местной администрацией руководил Евгений Демин, который сложил полномочия в связи с избранием депутатом райсовета.
В Тамбовской области планируют отменить продажу топлива по схеме «чет-нечет» в связи с нормализацией ситуации. Сейчас ограничения действуют на вертикально интегрированных сетевых АЗС компаний «Роснефть» (44 станции) и «Лукойл» (восемь станций).