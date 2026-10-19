«Сосновый бор» в Воронеже не могут продать из-за необходимости вложений не менее 1 млрд

Владелец базы отдыха «Сосновый бор» в Воронеже Александр Фролов снова выставил свой актив на продажу за 509 млн руб. Он пытается реализовать известный в городе объект как минимум с 2019 года, но на него пока так и не нашлось покупателей. В разговоре с «Ъ-Черноземье» господин Фролов отметил, что причина может быть в потенциально больших вложениях: на месте турбазы предлагается построить парк-отель стоимостью как минимум 1 млрд руб.