«Сосновый бор» в Воронеже не могут продать из-за необходимости вложений не менее 1 млрд
В Воронеже снова продают турбазу «Сосновый бор» за 509 млн рублей
Владелец базы отдыха «Сосновый бор» в Воронеже Александр Фролов снова выставил свой актив на продажу за 509 млн руб. Он пытается реализовать известный в городе объект как минимум с 2019 года, но на него пока так и не нашлось покупателей. В разговоре с «Ъ-Черноземье» господин Фролов отметил, что причина может быть в потенциально больших вложениях: на месте турбазы предлагается построить парк-отель стоимостью как минимум 1 млрд руб.
Владелец «Соснового бора» также назвал одной из возможных причин отсутствия покупателя оперативную обстановку, из-за которой многие бизнесмены предпочитают не рисковать.
Александр Фролов владеет турбазой через ИП, которое, по данным Rusprofile, зарегистрировал в 2006 году для деятельности парков и пляжей. Он также владеет и единолично руководит местным ООО «Промликвидация», которое занимается сбором неопасных отходов. В 2025 году эта компания выручила 106 млн руб. (+2% за год, со 104 млн) и получила 369 тыс. руб. чистой прибыли (-30% за год, 524 тыс.).
Сейчас турбаза работает как сезонное место отдыха. Ежегодно она приносит 10 млн руб. выручки и 1 млн руб. чистой прибыли.
Актив расположен в Железнодорожном районе облцентра на трех участках общей площадью 25 га. На западе он граничит с лесом, а на востоке — с берегом реки Усманка.
В 2024 году «Ъ-Черноземье» уже писал о попытке продать «Сосновый бор» за 509 млн руб. Тогда уточнялось, что на территории базы отдыха расположены административное здание, баня, кафе, детский городок, семь открытых беседок, «дом творчества».