В Воронеже умер пострадавший от атаки БПЛА ребенок
В реанимации скончался четырехлетний мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что врачи почти месяц боролись за жизнь ребенка и «делали все возможное, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов». Господин Гусев выразил соболезнования родным и близким мальчика.
Глава воронежской облдумы Юрий Матузов в своем Telegram-канале добавил, что семье ребенка «окажут всю необходимую поддержку».
«Сестре мальчика, которая также была ранена и проходит лечение в столичном медучреждении, желаем восстановиться как можно скорее»,— рассказал господин Матузов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами было сбито 88 беспилотников. После атаки за медицинской помощью обратились 14 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания. В некоторых случаях попадания дронов сопровождались возгораниями.
Трое суток спустя, в ночь на 28 сентября, последовала еще одна массированная атака. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В областном центре произошло несколько пожаров.