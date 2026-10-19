В Курской области назначили первого в РФ уполномоченного по правам ветеранов СВО

Максиму Калуцких 46 лет. Родился в Курске, окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск и Курскую академию государственной и муниципальной службы. С 2001-го по 2003 год проходил службу в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ, с 2004-го по 2016 год входил в состав группы специального назначения «Вымпел», с 2017-го по 2024 год — руководитель подразделения спецназначения в Сибири. Военнослужащий принимал участие в боевых действиях в рамках СВО в 2022–2023 годах. Удостоен орденов Мужества и «За военные заслуги», медалей «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней с мечами, двух медалей «За отвагу», медали Жукова и других ведомственных наград. Занимает пост заместителя председателя ассоциации ветеранов СВО Курской области.