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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

В Курской области назначили первого в РФ уполномоченного по правам ветеранов СВО

На должность уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции и членов их семей при губернаторе Курской области назначен полковник запаса, выпускник программы «Курск. Герои!» Максим Калуцких. Об этом глава региона Александр Хинштейн объявил на совещании в облправительстве 19 октября. Господин Хинштейн подчеркнул, что в России подобная должность впервые вводится на системной основе.
Максим Калуцких

Максим Калуцких

участниксво.рф

«Я очень рассчитываю, что ваши знания, опыт и вовлеченность помогут систематизировать работу с участниками СВО еще более эффективно, максимально оперативно решать все вопросы. Вы, как участник СВО, понимаете, как работать в этом направлении»,— обратился к присутствовавшему на заседании Максиму Калуцких господин Хинштейн.

Максиму Калуцких 46 лет. Родился в Курске, окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск и Курскую академию государственной и муниципальной службы. С 2001-го по 2003 год проходил службу в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ, с 2004-го по 2016 год входил в состав группы специального назначения «Вымпел», с 2017-го по 2024 год — руководитель подразделения спецназначения в Сибири. Военнослужащий принимал участие в боевых действиях в рамках СВО в 2022–2023 годах. Удостоен орденов Мужества и «За военные заслуги», медалей «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней с мечами, двух медалей «За отвагу», медали Жукова и других ведомственных наград. Занимает пост заместителя председателя ассоциации ветеранов СВО Курской области.

«Сфера деятельности для меня знакомая. Со всеми участниками процесса я знаком, взаимодействие налажено. Готов к совместной работе на благо ветеранов и членов их семей»,— заявил на совещании господин Калуцких.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», уполномоченному предстоит тесно взаимодействовать с уже существующими структурами, включая государственный фонд «Защитники Отечества».
Денис Данилов