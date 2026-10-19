В Тамбовской области планируют отменить продажу топлива по схеме «чет-нечет»

В то же время господин Первышов отметил, что решение может носить временный характер из-за сохраняющихся внешних рисков: «Снимаем ограничения, но действуем с учетом того, что террористический киевский режим продолжает атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Ситуация, конечно же, может варьироваться. Мы должны оперативно в случае возникновения трудностей с получением топлива работать слаженно. <…> Мы должны понимать, что снятие тоже временное — до стабилизации ситуации на всех НПЗ. Давайте примем эти изменения, но еще раз подчеркиваю, мы должны в случае необходимости оперативно отработать и отреагировать».