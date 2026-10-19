В Тамбовской области планируют отменить продажу топлива по схеме «чет-нечет»
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В связи с нормализацией ситуации на топливном рынке в Тамбовской области готовятся отказаться от системы отпуска бензина на автозаправочных станциях (АЗС) по принципу «чет-нечет». С этой инициативой на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве выступила вице-губернатор Наталья Макаревич.
Заместитель главы Тамбовской области предложила отменить действующие правила на ряде АЗС, чтобы иметь возможность заправлять весь транспорт вне зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера и даты. Сейчас ограничения действуют на вертикально интегрированных сетевых АЗС компаний «Роснефть» (44 станции) и «Лукойл» (восемь станций). В четные дни заправиться могут автомобили с номерами, начинающимися на цифры 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты — владельцы машин, у которых номер начинается с цифр 1, 3, 5, 7 или 9.
Губернатор Евгений Первышов согласился с предложением, указав на то, что принцип фактически перестал соблюдаться. По его словам, топливо отпускают всем вопреки установленным правилам, при этом заторов на въездах на заправки не возникает.
В то же время господин Первышов отметил, что решение может носить временный характер из-за сохраняющихся внешних рисков: «Снимаем ограничения, но действуем с учетом того, что террористический киевский режим продолжает атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Ситуация, конечно же, может варьироваться. Мы должны оперативно в случае возникновения трудностей с получением топлива работать слаженно. <…> Мы должны понимать, что снятие тоже временное — до стабилизации ситуации на всех НПЗ. Давайте примем эти изменения, но еще раз подчеркиваю, мы должны в случае необходимости оперативно отработать и отреагировать».
До официальной корректировки решения оперативного штаба губернатор поручил провести разъяснительную работу с топливными операторами.
Обращаясь к министру промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Эдуарду Никулину, Евгений Первышов указал на недостаточный контроль за соблюдением действующих норм: «Нужно переговорить со всеми компаниями, в отношении которых у нас были такие установки, еще раз указать: это решение оперштаба еще не снято и обязательно к исполнению. Вы должны проводить эту работу, она отчасти не исполняется. Лично приезжаю и вижу на заправках различные номера. Должна быть дисциплина в решениях».
С 13 октября в Тамбовской области смягчили лимиты на розничный отпуск топлива на заправках «Роснефти». Предельный объем продажи бензина марки АИ-92 подняли до 50 л на одну машину. В то же время продолжают действовать другие ограничения: не более 30 л бензина на один автомобиль на АЗС сети «Лукойл» и на АИ-95 АЗС сети «Роснефть».
Обновлено: господин Первышов уточнил в своем канале в «Максе», что окончательное решение о приостановке действия схемы «чет-нечет» примет оперативный штаб, который ранее вводил соответствующие ограничения. Глава региона подчеркнул, что до этого установленные правила отпуска топлива должны соблюдаться.