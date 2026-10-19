Бывшему главе поселения на Кубани условный срок заменили реальным

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его. 15 октября 2025 года Краснодарский краевой суд пересмотрел вердикт и отменил условное наказание. В феврале 2026 года Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в Северский районный суд — уже другим составом судей. Во втором круге подсудимый сменил позицию: признал вину и раскаялся. Итог — 2 года 3 месяца колонии общего режима и двухлетний запрет на должности госслужбы и местного самоуправления, связанные с представительскими функциями власти.