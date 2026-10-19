Уходящие вице-премьеры
Григоренко Дмитрий Юрьевич
Родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента.
С 2000 по 2003 год работал в территориальной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №4 Краснодара. В 2003-м стал главным государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок межрегиональной инспекции МНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 (Москва).
С 2004 по 2012 год — на руководящих постах в различных отделах Федеральной налоговой службы РФ (ФНС). С 2012 по 2013 год — начальник управления налогообложения ФНС. Затем возглавлял управление налогообложения юридических лиц ФНС. С октября 2013 года — заместитель главы ФНС Михаила Мишустина. С января 2020 года — вице-премьер—руководитель аппарата правительства РФ.
Действительный государственный советник РФ II класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Трутнев Юрий Петрович
Родился 1 марта 1956 года в Молотове (ныне — Пермь). В 1978-м окончил Пермский политехнический институт.
Работал в Пермском научно-исследовательском и проектном институте нефтяной промышленности. С 1981 года — инструктор Пермского горкома, затем обкома ВЛКСМ. С 1985 года — завотделом студенческой молодежи обкома, затем зампред областного спорткомитета. В 1988 году создал кооператив «Контакт» (поставки спортинвентаря). С 1990 года — руководитель компании ЭКС (импорт продуктов питания и других товаров).
С 1994 года — депутат Пермской гордумы. В 1996-м избран мэром Перми, в 2000-м — губернатором Пермской области (ныне — Пермский край). С 9 марта 2004 года — министр природных ресурсов, с 12 мая 2008-го — министр природных ресурсов и экологии РФ. С 21 мая 2012 года — помощник президента РФ. 31 августа 2013 года назначен вице-премьером—полпредом президента в ДФО.
Действительный государственный советник РФ I класса. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью П. А. Столыпина I и II степени.