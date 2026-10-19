Уходящие вице-премьеры

Работал в Пермском научно-исследовательском и проектном институте нефтяной промышленности. С 1981 года — инструктор Пермского горкома, затем обкома ВЛКСМ. С 1985 года — завотделом студенческой молодежи обкома, затем зампред областного спорткомитета. В 1988 году создал кооператив «Контакт» (поставки спортинвентаря). С 1990 года — руководитель компании ЭКС (импорт продуктов питания и других товаров).