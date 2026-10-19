Ядров Дмитрий Викторович

В 2018 году назначен директором по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике Госкорпорации по ОрВД. В 2019-м перешел на должность заместителя главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Курировал проекты, связанные с развитием региональных аэропортов, доступностью авиаперевозок и доставкой грузов беспилотниками. 15 сентября 2023 года возглавил Росавиацию, сменив на посту Александра Нерадько.