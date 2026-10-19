Как пройдет рассмотрение кандидатур вице-премьеров и министра в Госдуме

На пленарке, согласно думскому регламенту, кандидаты в правительство представляют депутатам свои программы и отвечают на их вопросы, после чего «представители фракций высказываются за утверждение или отклонение представленной кандидатуры». До этого претенденты на должности в Белом доме должны встретиться с думскими фракциями и профильными комитетами. Встречи с фракциями начались в понедельник и продолжатся во вторник в первой половине дня, а после 15:00 вторника кандидатуры рассмотрят комитеты.