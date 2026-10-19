Как пройдет рассмотрение кандидатур вице-премьеров и министра в Госдуме
Совет Думы 19 октября утвердил порядок и процедуру рассмотрения кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министра транспорта. Обсуждение состоится на пленарном заседании 21 октября в 12:00. Об этом сообщил сайт Думы со ссылкой на ее председателя Вячеслава Володина.
На пленарке, согласно думскому регламенту, кандидаты в правительство представляют депутатам свои программы и отвечают на их вопросы, после чего «представители фракций высказываются за утверждение или отклонение представленной кандидатуры». До этого претенденты на должности в Белом доме должны встретиться с думскими фракциями и профильными комитетами. Встречи с фракциями начались в понедельник и продолжатся во вторник в первой половине дня, а после 15:00 вторника кандидатуры рассмотрят комитеты.
В соответствии с Конституцией и законом о правительстве Дума рассматривает кандидатуры на должности вице-премьеров и министров (кроме глав силовых ведомств, которых назначает президент после консультаций с Советом федерации) в течение недели со дня внесения председателем правительства соответствующих представлений. После утверждения Думой их официально назначает президент. До принятия поправок к Конституции в 2020 году федеральные министры назначались президентом по предложению премьера без участия парламента.
В первый и пока единственный раз Дума участвовала в формировании правительства по полной процедуре (не считая точечных назначений) в мае 2024 года. После президентских выборов и инаугурации Владимира Путина депутаты утвердили сначала представленного им премьера, а затем и новый состав правительства в целом.