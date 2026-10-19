Кандидаты в вице-премьеры

В сентябре 2011 года после ухода из правительства Алексея Кудрина назначен и. о. министра финансов РФ. С 16 декабря 2011 года — министр финансов. С 2018 по 2020 год был одновременно первым вице-премьером и министром финансов. С 21 января 2020 года возглавляет Минфин в правительстве Михаила Мишустина.