Кандидаты в вице-премьеры
Силуанов Антон Германович
Родился 12 апреля 1963 года в Москве. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит».
После окончания вуза работал в Минфине РСФСР. С 1997 года — глава департамента макроэкономической политики и банковской деятельности. С 2003 года — замминистра, с 2004 года — глава департамента межбюджетных отношений Минфина. В 2005 году вновь стал заместителем министра.
В сентябре 2011 года после ухода из правительства Алексея Кудрина назначен и. о. министра финансов РФ. С 16 декабря 2011 года — министр финансов. С 2018 по 2020 год был одновременно первым вице-премьером и министром финансов. С 21 января 2020 года возглавляет Минфин в правительстве Михаила Мишустина.
Действительный государственный советник РФ I класса. Доктор экономических наук, тема диссертации — «Межбюджетные отношения в условиях развития федерализма в России». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, медалью этого ордена I степени.
Окладникова Ирина Андреевна
Родилась 3 ноября 1984 года в Красноярске. В 2006 году окончила Красноярский госуниверситет по специальности «мировая экономика», в 2014-м получила юридическое образование в РАНХиГС.
В 2005–2012 годах работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Затем перешла в Минфин РФ, в отдел промышленности гражданского назначения. Прошла путь от советника до начальника отдела. В сентябре 2016 года стала замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина.
В 2018 году назначена и. о. директора, затем — директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики. С июля 2020 года — замминистра финансов. 25 июня 2024 года стала первым заместителем министра финансов Антона Силуанова.
Курировала административный департамент, департаменты организации составления и исполнения федерального бюджета, проектного финансирования и инвестиционной политики, цифровой экономики и связи и другое.
Действительный государственный советник РФ 1-го класса.
Кожемяко Олег Николаевич
Родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края. В 1992 году окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли», в 2008 году — РАНХиГС по специальности «национальная экономика». Кандидат экономических наук.
Работал на Приморской ГРЭС, был председателем производственно-торгового кооператива «Приморский», президентом производственного пищевого объединения «Приморское». С 1997 по 2002 год — глава совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота». В 2001 году стал депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2002-м — сенатором от Приморского края.
С 2005 года работал губернатором Корякского автономного округа. В 2007–2008 годах был помощником главы администрации президента РФ Сергея Собянина. С 2008 по 2015 год — губернатор Амурской области, с 2015 по 2018 год — губернатор Сахалинской области. С 2018 года возглавляет Приморский край.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
Никитин Андрей Сергеевич
Родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001-м окончил Государственный университет управления, получил степень EMBA Стокгольмской школы экономики.
В начале 2000-х работал директором по развитию сети «Теремок», с 2002 по 2011 год трудился в группе компаний «Рускомпозит», производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы. В 2011 году занял должность гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ).
13 февраля 2017 года назначен врио губернатора Новгородской области. Избран в сентябре того же года, набрав 67,99% голосов. В 2022-м переизбран главой региона на второй срок (77,03%). 7 февраля 2025 года назначен заместителем министра транспорта РФ. Курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны. 8 июля 2025 года стал министром.
Доктор экономических наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.