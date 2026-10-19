В Нефтегорске 20 октября ограничат подачу электроэнергии из-за ремонта сетей
20 октября в Нефтегорске Апшеронского района Краснодарского края временно ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщили в филиале АО «Электросети Кубани» «Апшеронскэлектросеть».
Отключение запланировано с 8:30 до 17:00. Ограничения затронут жилые дома на улицах Кирова, Калинина, Селезнева, Комсомольской, Красной, Комарова, Пролетарской, Волосевича, Восточной, Горной, Сиуды, Заречной, Победы, Школьной, Первомайской, Чапаева, Гагарина, Гоголя, Шаумяна, Советской, Матросова, Клубной, Садовой, Физкультурной и Спортивной.
В частности, под отключение попадут дома на улице Кирова с № 1 по 19, на улице Калинина с № 2 по 6, на улице Селезнева с № 1 по 44, на Комсомольской с № 1 по 107, а также на Красной с № 1 по 145. Электроснабжение также временно ограничат на отдельных участках улиц Комарова, Пролетарской, Волосевича, Восточной, Горной, Сиуды, Заречной и Победы.
Кроме того, ограничения затронут дома на улицах Школьной, Первомайской, Чапаева, Гагарина, Гоголя, Шаумяна, Советской и Матросова. Без электричества временно останутся и некоторые адреса на улицах Клубной, Садовой, Физкультурной и Спортивной.
Также АРЭС информирует о плановом отключении электроэнергии 20 октября с 9:00 до 17:00 в поселке Красный Дагестан и частично в станице Нижегородской.