В Нефтегорске 20 октября ограничат подачу электроэнергии из-за ремонта сетей

В частности, под отключение попадут дома на улице Кирова с № 1 по 19, на улице Калинина с № 2 по 6, на улице Селезнева с № 1 по 44, на Комсомольской с № 1 по 107, а также на Красной с № 1 по 145. Электроснабжение также временно ограничат на отдельных участках улиц Комарова, Пролетарской, Волосевича, Восточной, Горной, Сиуды, Заречной и Победы.