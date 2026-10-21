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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Средняя Волга

«Лотос» теряет лепестки

Нижегородские промышленники отказались строить Астраханский завод за 1,5 млрд
12 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 5 млн руб. штрафа и расторжении инвестсоглашения с «Астраханским заводом специального машиностроения». За четыре года статуса резидента ОЭЗ «Лотос» предприятие не вложило в проект ни рубля из обещанных 1,143 млрд руб. Иск подал региональный минпром. Попытку ответчика снизить санкцию до 150 тыс. руб. суд отклонил, указав, что «такое уравнивание противоречило бы компенсационной функции неустойки».
Нижегородские промышленники хотели построить в Астраханской области завод за 1,5 млрд рублей

Нижегородские промышленники хотели построить в Астраханской области завод за 1,5 млрд рублей

Вадим Окороков

12 арбитражный апелляционный суд (ААС) оставил в силе решение Арбитражного суда (АС) Астраханской области по иску регионального министерства промышленности, торговли и энергетики к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос», а также ООО «Астраханский завод специального машиностроения» (АЗСМ). Ведомство требовало признать недействительным соглашение ответчиков об инвестировании в ОЭЗ порядка 1,5 млрд руб. и взыскать с АЗСМ штраф 5 млн руб. — за отсутствие каких-либо вложений в проект. Ъ нашел подробности в картотеке арбитражных дел.

ООО «АЗСМ» зарегистрировано в Наримановском районе Астраханской области 19 августа 2021 года. Каждый год существования завод заканчивал с убытком от 13 тыс. руб. в 2025 году до 215 тыс. руб. в 2022-м или прибылью 32–562 тыс. руб. По итогам 2025 года стоимость завода составила 762 тыс. руб. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С момента создания организацию возглавляет нижегородский бизнесмен Сергей Пономарев, он же владеет 98% АЗСМ. По 1% принадлежат также представителям нижегородской промышленности Артему Ильичеву и Надежде Щенниковой. Помимо изготовления металлоконструкций, они занимаются производством паровых котлов и техконтролем.

Как следует из судебных материалов, соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Лотос» было подписано 22 марта 2022 года. АЗСМ обязался открыть производство соединительных деталей для трубопроводов. Документ подразумевал инвестирование не менее 1,143 млрд руб., из которых 1,068 млрд руб. АЗСМ должен был внести в течение трех лет. Взамен управляющая компания — АО «ОЭЗ «Лотос» — брала на себя создание инфраструктуры под нужды резидента.

Создание астраханской ОЭЗ началось в 2015 году. Перед этим на протяжении нескольких лет федеральные и региональные власти разрабатывали дорожную карту проекта и согласовывали финансирование. Общая площадь «Лотоса» составляет 9,8 тыс. га. Резиденты зоны вправе не платить налог на имущество организации, налог на землю, транспортный налог, а также освобождаются от уплаты НДС и пошлин на оборудование, сырье и готовую продукцию.

Уже через месяц после подписания соглашения единственный потенциальный соинвестор АЗСМ — АО «ХЭЛП-ОЙЛ» — отозвал ранее выраженную заинтересованность. Как установил суд, резидент не оповестил уполномоченный орган и не инициировал расторжение договора по соглашению сторон, а о затруднениях сообщил только в марте 2025 года — в ответ на уведомление о плановой проверке. К этому моменту генеральный директор компании уже стал фигурантом уголовного дела.
Суд арестовал его долю в уставном капитале и счета компании.
Три проверки минпрома Астраханской области (апрель и август 2025 года, март 2026 года) зафиксировали: инвестиции равны нулю, строительство производства не начато, заявление о предоставлении земельного участка в аренду не направлялось. Претензию от 8 апреля 2026 года с требованием расторгнуть соглашение и уплатить штраф инвестор проигнорировал. 29 июля АС удовлетворил иск министерства промышленности в полном объеме, решив оштрафовать АЗСМ на 5 млн руб. — прописанную в договоре максимально возможную сумму компенсации за неисполнение обязательств.
В апелляционной жалобе завод не оспаривал ни факт расторжения, ни наличие оснований для штрафа, но просило снизить санкцию до минимальных 150 тыс. руб., ссылаясь на ст. 333 ГК РФ и отсутствие у истца реальных убытков. Заявитель указывал, что выделенные ему земельный участок не осваивался и может быть использован для иных целей без дополнительных затрат. Коллегия ААС под председательством судьи Анастасии Котляровой отклонила эти доводы. В постановлении от 14 октября 2026 года суд разъяснил, что минимальный размер штрафа в 150 тыс. руб. по букве соглашения применяется, когда резидент исполнил обязательство более чем на 99,7%, то есть «недовложение» составляет не более 3 млн руб. «Уменьшение штрафа до 150 тыс. руб. по требованию резидента, не осуществившего инвестиций вовсе <...> означало бы фактическое уравнивание его ответственности с ответственностью добросовестного резидента»,— говорится в постановлении.
Суд также подчеркнул, что негативные последствия нарушения не сводятся к состоянию земельного участка. Помимо этого, за более чем четыре года резидент не достигнул заявленных целей: развития обрабатывающих производств, создания рабочих мест, привлечения инвестиций. Доводы о тяжелом финансовом положении, аресте средств и отказе контрагента суд квалифицировал как не относящиеся к исключительным обстоятельствам. «Приняв на себя обязательство по осуществлению инвестиций в сумме 1,143 млрд руб. при уставном капитале 500 тыс. руб. и в отсутствие гарантированного источника финансирования, общество действовало на свой риск»,— резюмировала коллегия. Ответчики могут оспорить постановление в течение двух месяцев.
На момент публикации АЗСМ остается в списке резидентов на сайте ОЭЗ «Лотос».
Дарья Васенина