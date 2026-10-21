«Лотос» теряет лепестки

В апелляционной жалобе завод не оспаривал ни факт расторжения, ни наличие оснований для штрафа, но просило снизить санкцию до минимальных 150 тыс. руб., ссылаясь на ст. 333 ГК РФ и отсутствие у истца реальных убытков. Заявитель указывал, что выделенные ему земельный участок не осваивался и может быть использован для иных целей без дополнительных затрат. Коллегия ААС под председательством судьи Анастасии Котляровой отклонила эти доводы. В постановлении от 14 октября 2026 года суд разъяснил, что минимальный размер штрафа в 150 тыс. руб. по букве соглашения применяется, когда резидент исполнил обязательство более чем на 99,7%, то есть «недовложение» составляет не более 3 млн руб. «Уменьшение штрафа до 150 тыс. руб. по требованию резидента, не осуществившего инвестиций вовсе <...> означало бы фактическое уравнивание его ответственности с ответственностью добросовестного резидента»,— говорится в постановлении.