«Лотос» теряет лепестки
ООО «АЗСМ» зарегистрировано в Наримановском районе Астраханской области 19 августа 2021 года. Каждый год существования завод заканчивал с убытком от 13 тыс. руб. в 2025 году до 215 тыс. руб. в 2022-м или прибылью 32–562 тыс. руб. По итогам 2025 года стоимость завода составила 762 тыс. руб. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С момента создания организацию возглавляет нижегородский бизнесмен Сергей Пономарев, он же владеет 98% АЗСМ. По 1% принадлежат также представителям нижегородской промышленности Артему Ильичеву и Надежде Щенниковой. Помимо изготовления металлоконструкций, они занимаются производством паровых котлов и техконтролем.
Создание астраханской ОЭЗ началось в 2015 году. Перед этим на протяжении нескольких лет федеральные и региональные власти разрабатывали дорожную карту проекта и согласовывали финансирование. Общая площадь «Лотоса» составляет 9,8 тыс. га. Резиденты зоны вправе не платить налог на имущество организации, налог на землю, транспортный налог, а также освобождаются от уплаты НДС и пошлин на оборудование, сырье и готовую продукцию.