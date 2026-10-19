На освещение дорог Тамбовской области направят 147 млн рублей
Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило электронный аукцион на оказание услуг по содержанию элементов линий электроосвещения на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Начальная цена контракта составляет 147,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу и обслуживание электросетей и светового оборудования на региональных трассах с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. В обязанности исполнителя также входит оплата электроэнергии, потребляемой линиями наружного освещения на подведомственных объектах. Кроме того, контракт предусматривает замену 931 светильника на современные энергоэффективные светодиодные аналоги на десяти участках дорог в границах области, а также монтаж и обновление 16 шкафов управления наружным освещением.
Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета. Гарантийный срок на электромонтажные работы составит 12 месяцев с момента приемки, на шкафы управления наружным освещением — три года, а на устанавливаемые светильники — пять лет. Авансирование контракта условиями торгов не предусмотрено.
Заявки на торги принимаются до 27 октября, итоги подведут 29-го.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Тамбовавтодор» объявило два электронных конкурса на ремонт трассы «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский совокупной протяженностью почти 43 км. Общая начальная цена контрактов составляет около 2,1 млрд руб. Решение об обновлении инфраструктуры приняли на фоне роста аварийности: за три квартала 2026 года смертность в ДТП на региональном участке трассы Р-208 Тамбов — Пенза увеличилась на 67% (с 6 до 10 человек).