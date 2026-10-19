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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

На освещение дорог Тамбовской области направят 147 млн рублей

Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило электронный аукцион на оказание услуг по содержанию элементов линий электроосвещения на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Начальная цена контракта составляет 147,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу и обслуживание электросетей и светового оборудования на региональных трассах с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. В обязанности исполнителя также входит оплата электроэнергии, потребляемой линиями наружного освещения на подведомственных объектах. Кроме того, контракт предусматривает замену 931 светильника на современные энергоэффективные светодиодные аналоги на десяти участках дорог в границах области, а также монтаж и обновление 16 шкафов управления наружным освещением.
Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета. Гарантийный срок на электромонтажные работы составит 12 месяцев с момента приемки, на шкафы управления наружным освещением — три года, а на устанавливаемые светильники — пять лет. Авансирование контракта условиями торгов не предусмотрено.
Заявки на торги принимаются до 27 октября, итоги подведут 29-го.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что «Тамбовавтодор» объявило два электронных конкурса на ремонт трассы «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский совокупной протяженностью почти 43 км. Общая начальная цена контрактов составляет около 2,1 млрд руб. Решение об обновлении инфраструктуры приняли на фоне роста аварийности: за три квартала 2026 года смертность в ДТП на региональном участке трассы Р-208 Тамбов — Пенза увеличилась на 67% (с 6 до 10 человек).
Кабира Гасанова