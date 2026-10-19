На освещение дорог Тамбовской области направят 147 млн рублей

Согласно документации, подрядчику предстоит обеспечивать бесперебойную работу и обслуживание электросетей и светового оборудования на региональных трассах с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. В обязанности исполнителя также входит оплата электроэнергии, потребляемой линиями наружного освещения на подведомственных объектах. Кроме того, контракт предусматривает замену 931 светильника на современные энергоэффективные светодиодные аналоги на десяти участках дорог в границах области, а также монтаж и обновление 16 шкафов управления наружным освещением.