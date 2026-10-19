Пермский бизнесмен получил реальный срок за попытку обмана депутата

Стоит отметить, что в 2023 году господин Васильев был осужден за хищение у ГК «РИАЛ» земель бывшего конезавода № 9. Формально участки принадлежали ему, а фактически — Юрию Борисовцу. В 2019 году он также через суд «развернул» сделки по продаже недвижимости. За это преступление Артур Васильев был наказан шестью годами лишения свободы условно. Вынося приговор, суд применил принцип частичного сложения наказаний.