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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

Губернатор Самарской области назвал инициативу запрета вейпов недоработанной

Ранее с этой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Фетисов
Вопрос о запрете продажи вейпов в Самарской области требует комплексного подхода и взвешенного решения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 19 октября.

Антон Ваганов / Коммерсантъ

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По словам главы региона, непосредственный запрет на продажу вейпов не решит проблему употребления курительных смесей среди молодежи, так как в этом случае покупатели будут приобретать незаконные вещества в даркнете.
Ранее Александр Фетисов, избранный депутатом Госдумы РФ от Самарской области («Единая Россия»), заявил о намерении предложить Вячеславу Федорищеву запретить вейпы. На оперативном совещании губернатор отметил, что эта инициатива еще не обсуждалась с партией «Единая Россия» и региональными властями.
В связи с этим глава региона поручил членам правительства и депутатам Самарской губернской думы провести соответствующую работу с представителями Госдумы, Совета Федерации и принять оптимальное решение.
Георгий Портнов