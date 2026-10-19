Губернатор Самарской области назвал инициативу запрета вейпов недоработанной
Ранее с этой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Фетисов
Вопрос о запрете продажи вейпов в Самарской области требует комплексного подхода и взвешенного решения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 19 октября.
По словам главы региона, непосредственный запрет на продажу вейпов не решит проблему употребления курительных смесей среди молодежи, так как в этом случае покупатели будут приобретать незаконные вещества в даркнете.
Ранее Александр Фетисов, избранный депутатом Госдумы РФ от Самарской области («Единая Россия»), заявил о намерении предложить Вячеславу Федорищеву запретить вейпы. На оперативном совещании губернатор отметил, что эта инициатива еще не обсуждалась с партией «Единая Россия» и региональными властями.
В связи с этим глава региона поручил членам правительства и депутатам Самарской губернской думы провести соответствующую работу с представителями Госдумы, Совета Федерации и принять оптимальное решение.