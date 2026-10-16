Депутат Госдумы предложит губернатору Самарской области запретить вейпы

«Выйду с инициативой к губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и депутатам нашей самарской думы о запрете продажи в регионе вейпов и жидкостей для них. Чем быстрее будет принят соответствующий закон, тем больше молодых людей мы спасем»,— написал депутат.