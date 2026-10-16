Депутат Госдумы предложит губернатору Самарской области запретить вейпы
По данным Александра Фетисова, за год число заболеваний легких выросло на 30%
Александр Фетисов, избранный депутатом Госдумы РФ от Самарской области («Единая Россия»), предложит губернатору региона Вячеславу Федорищеву запретить вейпы. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
«Выйду с инициативой к губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву и депутатам нашей самарской думы о запрете продажи в регионе вейпов и жидкостей для них. Чем быстрее будет принят соответствующий закон, тем больше молодых людей мы спасем»,— написал депутат.
По данным Александра Фетисова, за год число заболеваний легких, связанных с употреблением вейпов, выросло на 30%. Парламентарий отметил, что необходимо сразу предусмотреть варианты борьбы с нелегальным рынком электронных сигарет и начать информировать молодежь об опасности употребления вейпов.
В прошлом месяце стало известно, что в Ульяновской области намерены полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Проект закона подготовил замруководителя фракции «Единая Россия» Константин Долгов в областном собрании. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Не парь тут».