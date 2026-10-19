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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновске задержали подозреваемую в краже более 140 плиток шоколада

В Ульяновске в дежурную часть обратился представитель одной из торговых сетей с заявлением о хищении товара. По данному факту ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую жительницу Ульяновска 1975 года рождения.
По предварительным данным ведомства, злоумышленница в течение нескольких дней приходила в магазин, откуда похитила 142 плитки шоколада. Прятала похищенное она в сумку, выносила товар из магазина, минуя кассу. Похищенное женщина реализовала случайным прохожим, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила более 16 тыс. руб.
Руфия Кутляева