В Ульяновске задержали подозреваемую в краже более 140 плиток шоколада

В Ульяновске в дежурную часть обратился представитель одной из торговых сетей с заявлением о хищении товара. По данному факту ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.