Пострадавшие в ДТП в Уфе младенец и женщина находятся в тяжелом состоянии
Авария с участием трех машин произошла в пятницу
35-летняя и малолетняя пострадавшие в аварии 16 октября на Монументе Дружбы в Уфе остаются в стабильно тяжелом состоянии с положительной динамикой. Младенец проходит лечение в РДКБ, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Как сообщали СМИ, на Сочинской улице в Уфе столкнулись BMW, Mercedes и Kia Carnival. В аварии пострадали семь человек: один взрослый и шестеро детей. 35-летняя водитель BMW и девочка с тяжелыми травмами госпитализированы. Пятерых детей — пассажирку BMW и четырех пассажиров Kia — осмотрели медработники и после оказания помощи отпустили.