Пострадавшие в ДТП в Уфе младенец и женщина находятся в тяжелом состоянии

Как сообщали СМИ, на Сочинской улице в Уфе столкнулись BMW, Mercedes и Kia Carnival. В аварии пострадали семь человек: один взрослый и шестеро детей. 35-летняя водитель BMW и девочка с тяжелыми травмами госпитализированы. Пятерых детей — пассажирку BMW и четырех пассажиров Kia — осмотрели медработники и после оказания помощи отпустили.