У рекламного агентства «Пять плюс один диджитал» сменились владельцы

Агентство оказывает услуги в области цифровых коммуникаций, продвижения в социальных сетях, PR и управления репутацией. Среди клиентов на сайте агентства упоминаются «Абрау-Дюрсо», «Росатом», МГИМО и другие. Оборот агентства за 2025 год составил 151 млн рублей. Юридическое лицо было зарегистрировано в 2021 году — в том же году Юрий Анциферов баллотировался в Государственную думу от Партии роста по одномандатному округу 178 в Тамбовской области.