У рекламного агентства «Пять плюс один диджитал» сменились владельцы
Как следует из данных ЕГРЮЛ, бывший собственник Юрий Анциферов продал 100% доли в уставном капитале ООО «Пять плюс один диджитал». Крупнейшая доля среди новых собственников принадлежит Эдуарду Войтенко, уже владеющему консалтингово-лоббистской фирмой ООО «БКГ» (бренд Baikal Lobridge).
Агентство оказывает услуги в области цифровых коммуникаций, продвижения в социальных сетях, PR и управления репутацией. Среди клиентов на сайте агентства упоминаются «Абрау-Дюрсо», «Росатом», МГИМО и другие. Оборот агентства за 2025 год составил 151 млн рублей. Юридическое лицо было зарегистрировано в 2021 году — в том же году Юрий Анциферов баллотировался в Государственную думу от Партии роста по одномандатному округу 178 в Тамбовской области.
Сделка вписывается в текущий портфель активов Войтенко: профиль «Пять плюс один диджитал» дополняет экспертизу Baikal Lobridge в области стратегических и антикризисных коммуникаций, создавая потенциал для синергии в этих направлениях.