В аэропорту Самары не допустили ввоз 5 тонн растительной продукции из Таджикистана, Узбекистана и Грузии

По информации на 16 октября, с начала года в аэропорту Курумоч (Самара) предотвратили попытку ввоза на территорию страны 1,9 тыс. партий общей массой 5 тонн и количеством 393 штук продукции растительного происхождения, перевозимой с нарушением карантинных фитосанитарных требований. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.