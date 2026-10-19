Четыре муниципалитета Прикамья ввели льготы по земельному налогу для участников СВО

Думы Александровского, Березовского, Большесосновского и Чусовского округов приняли решение освободить участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Участники СВО могут подать заявление на применение льготы по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности.