Четыре муниципалитета Прикамья ввели льготы по земельному налогу для участников СВО
Думы Александровского, Березовского, Большесосновского и Чусовского округов приняли решение освободить участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты земельного налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Участники СВО могут подать заявление на применение льготы по одному земельному участку, не используемому в предпринимательской деятельности.
Решение о введении льгот вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога за налоговые периоды 2025 и 2026 годов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рекомендовал главам муниципалитетов расширить действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона.