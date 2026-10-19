В Новороссийске топливо доступно на 29 АЗС
Утром 19 октября в Новороссийске топливо можно приобрести на 29 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.
АИ-100 в наличии нет, АИ-95 доступен на 10 АЗС, АИ-92 можно купить на 14 станциях, дизельное топливо есть на 29 автозаправках. Согласно решению собственников, на всех станциях введены ограничения на отпуск топлива только в баки и не более 30, 40, 50 и 60 л на один автомобиль.
Работающие АЗС находятся: Роснефть — тер. Цемдолина, ул. Ленина (АЗС на выезде из города — ДТ); с. Кирилловка (ДТ; для спецтранспорта — АИ-92, АИ-95); п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); Лукойл — пр. Дзержинского (ДТ; для спецтранспорта и по топливным картам — АИ-92, АИ-95); ст. Раевская (АИ-92, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95; на АЗС на выезде из города — АИ-92, ДТ); ул. Суворовская (ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-92, АИ-95); Сухумское шоссе (АИ-92, ДТ; для спецтранспорта по топливным картам — АИ-95); с. Глебовское (ДТ); п. Верхнебаканский (ДТ; для спецтранспорта — АИ-92, АИ-95); Газпром — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ); Газпромнефть — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); Татнефть — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); Уфимнефть — ул. Малоземельная (АИ-92, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (АИ-92, ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); на 2 АЗС в с. Владимировка (АИ-95, ДТ); с. Кирилловка (АИ-95, ДТ); пр. Дзержинского (ДТ); ул. Суворовская (АИ-92, ДТ); PNB — с. Кирилловка (АИ-92, АИ-95, ДТ; технический перерыв на АЗС с 23:45 до 00:10); АЗС Кристина — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «БОРА» — Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает с 8:00 до 20:00); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).
На заправках на территории Цемдолины («Роснефть» рядом с развязкой) и на пр. Дзержинского («Роснефть») топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Новороссийцев просят воздержаться от посещения этих АЗС. Еще шесть станций временно не отпускают топливо.