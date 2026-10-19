В Геленджике утром 19 октября топливо доступно на 10 АЗС
По данным на 09:00 19 октября в Геленджике топливо доступно к продаже на 10 автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-95 доступен на шести АЗС, АИ-92 можно приобрести на семи станциях, а дизельное топливо — на десяти.
Топливо можно приобрести на следующих станциях: «Роснефть», пр. Строительный — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, М-4 — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», ул. Островского — АИ-92, ДТ; «Лукойл», кольцо (М-4 «Дон») — АИ-92, ДТ; «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», ул. Ходенко — ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, ДТ.