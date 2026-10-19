Как оценивается эффективность лекарств

За рубежом о подтвержденной эффективности лекарства говорят при наличии убедительных результатов двойных слепых рандомизированных контролируемых исследований. То есть таких, когда участников случайным образом распределяют по группам, и ни пациенты, ни врачи не знают, кому дают изучаемый препарат, а кому — плацебо. Эффективность препарата оценивают по тому, насколько он превосходит плацебо, заметна ли польза для пациентов, достаточно ли качественных данных, которые это подтверждают. Проверить наличие таких исследований можно в крупнейших клинических базах — Cochrane и PubMed.