В Ставрополе достраивают школу на 1550 мест
На улице Андрея Голуба в Ставрополе продолжается строительство новой школы на 1550 мест. По словам главы города Ивана Ульянченко, работы идут по графику и с соблюдением строительных норм — за ходом каждого этапа он контролирует лично.
«Сейчас полностью готов каркас здания и кровля, завершается монтаж окон», — отметил градоначальник. Общая площадь школы — около 10 тыс. кв. м.
На объекте параллельно идут внутренние инженерные, отделочные и фасадные работы, а подрядчики занимаются благоустройством территории. Работы ведутся одновременно внутри здания и снаружи, чтобы подготовить школу к следующим этапам строительства.