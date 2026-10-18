Глава СКР поручил доложить о результатах проверки информации о нерасселении аварийного дома в Гае
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нерасселении аварийного дома в Гае Оренбургской области.
У здания 1959 года постройки разрушаются фундамент и межэтажные перекрытия, в стенах образовались трещины, кровля протекает, несущие конструкции деформированы. В 2021 году дом признан аварийным, так как его физический износ составляет более 92%. Многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли, сроки расселения неоднократно переносятся.
В СУ СК России по Оренбургской области организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах проверки и принимаемых мерах.