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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

Глава СКР поручил доложить о результатах проверки информации о нерасселении аварийного дома в Гае

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нерасселении аварийного дома в Гае Оренбургской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

У здания 1959 года постройки разрушаются фундамент и межэтажные перекрытия, в стенах образовались трещины, кровля протекает, несущие конструкции деформированы. В 2021 году дом признан аварийным, так как его физический износ составляет более 92%. Многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли, сроки расселения неоднократно переносятся.
В СУ СК России по Оренбургской области организована проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах проверки и принимаемых мерах.
Сабрина Самедова