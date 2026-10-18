В Ярославле водитель Skoda погиб после наезда на ограждение
В Ярославле водитель автомобиля Skoda погиб после наезда на барьерное ограждение и опрокидывания машины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Авария произошла 17 октября в 20:40 на обходе Ярославля с мостом через Волгу, напротив дома № 45А по Промышленному шоссе. По предварительным данным, 46-летний водитель не справился с управлением.
Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.