На создание пространства для студентов с детьми в СочиГУ направили более 6,6 млн рублей
В Сочинском государственном университете открыли пространство для студентов с детьми. На его создание вуз получил 2,4 млн руб. субсидии Минобрнауки России и направил еще 4,25 млн руб. собственных средств — всего около 6,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Проект реализовали в рамках всероссийской инициативы Минобрнауки «Помоги маме учиться» и университетского проекта «Все начинается с семьи». В Сочи появились комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания детей «СочиГУшка».
По словам вице-губернатора Краснодарского края Елены Воробьевой, такие пространства помогают студентам совмещать учебу и родительство, а для региона это основа демографической политики. Она поблагодарила федеральный центр за поддержку подобных проектов.
В проектировании и подготовке помещений участвовали студенты, преподаватели и сотрудники вуза. В «СочиГУшке» обустроены зоны для кормления, пеленания, отдыха и сна, а также площадки для развивающих занятий с дошкольниками. В университетском детском саду для детей организуют дополнительные занятия: подготовку к школе, нетрадиционные техники рисования, логопедические уроки, детский фитнес, развитие социально-коммуникативных навыков, а также конструирование с элементами робототехники, раннее математическое образование и развитие навыков грамоты.
Сейчас в сочинском университете действуют 57 мер поддержки студенческих семей и обучающихся с детьми — от единовременных выплат до бесплатных юридических консультаций и мест в общежитиях. В 2026 году в СочиГУ обучаются 10 студенческих семей, а общее число детей студентов-родителей составляет 160.
С начала года пространства для пребывания с маленькими детьми также открыли в Сочинском институте РУДН и Кубанском государственном медицинском университете.