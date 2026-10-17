На создание пространства для студентов с детьми в СочиГУ направили более 6,6 млн рублей

В проектировании и подготовке помещений участвовали студенты, преподаватели и сотрудники вуза. В «СочиГУшке» обустроены зоны для кормления, пеленания, отдыха и сна, а также площадки для развивающих занятий с дошкольниками. В университетском детском саду для детей организуют дополнительные занятия: подготовку к школе, нетрадиционные техники рисования, логопедические уроки, детский фитнес, развитие социально-коммуникативных навыков, а также конструирование с элементами робототехники, раннее математическое образование и развитие навыков грамоты.