Количество пожаров в Анапе выросло на 9,5% за год

В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 6 913 пожаров — на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Анапе число возгораний выросло на 9,5%, а в Сочи — на 12,9%. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю по запросу «Ъ-Новороссийск».