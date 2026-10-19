Количество пожаров в Анапе выросло на 9,5% за год
В Краснодарском крае за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 6 913 пожаров — на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Анапе число возгораний выросло на 9,5%, а в Сочи — на 12,9%. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю по запросу «Ъ-Новороссийск».
В результате пожаров в регионе погибли 136 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года погибли 135 человек, включая четырех детей. Число пострадавших увеличилось со 104 до 124 человек, в том числе с 15 до 16 несовершеннолетних.
Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем — на него пришлось 4 502 случая, или 69,6% от общего числа пожаров. Еще 1 562 пожара (24,1%) произошли из-за неисправности электрооборудования. В 309 случаях причиной стал умышленный поджог, в 94 — неисправность печного оборудования.
В жилом секторе за девять месяцев зарегистрировали 1 081 пожар против 1 072 годом ранее. По данным краевого МЧС, на 5% выросло число пожаров, причиной которых стала неисправность электропроводки. Ущерб от пожаров в регионе за отчетный период составил 119,4 млн руб.
С приходом холодов в регионе начинается осенне-зимний пожароопасный период. В МЧС отмечают, что в это время большинство пожаров происходит в жилом секторе. Среди основных причин ведомство называет человеческий фактор и неисправность электрооборудования.
Жителям края рекомендуют проверить состояние электропроводки, выключателей и розеток, а также следить за исправностью отопительных электроприборов и плит.