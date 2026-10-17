В Жигулевске до конца года ликвидируют 12 свалок
В Жигулевске до конца этого года ликвидируют 12 свалок общим объемом порядка 4 тыс. кубометров. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Всего в 2026 году ликвидированы 24 свалки общим объемом свыше 85 тыс. кубометров.
«Общая стоимость выполненных работ составила 184 млн руб., из них 34 млн руб. —субсидия муниципалитетам из областного бюджета. Работы проводились в Самаре, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске и Борском районе. В Волжском и Красноярском районах такие объекты ранее выявил Россельхознадзор — они ликвидированы за счет средств собственников земельных участков»,— говорится в сообщении.
В 2027 году планируется убрать 36 таких объектов общим объемом более 20 тыс. кубометров в Самаре, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Тольятти, Сызрани и Сергиевском районе.