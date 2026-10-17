В Жигулевске до конца года ликвидируют 12 свалок

«Общая стоимость выполненных работ составила 184 млн руб., из них 34 млн руб. —субсидия муниципалитетам из областного бюджета. Работы проводились в Самаре, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске и Борском районе. В Волжском и Красноярском районах такие объекты ранее выявил Россельхознадзор — они ликвидированы за счет средств собственников земельных участков»,— говорится в сообщении.