«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ второй раз в сезоне

В составе омичей хет-трик оформил Майкл Маклауд (10-я, 12-я и 58-я минуты), еще одну шайбу забросил Василий Пономарев в начале третьего периода. В этом сезоне команды встретились в третий раз. 15 сентября в матче одержал победу «Авангард», 6 октября — выиграл «Автомобилист».