«Авангард» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ второй раз в сезоне
ХК «Авангард» обыграл «Автомобилист» в регулярном матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
В составе омичей хет-трик оформил Майкл Маклауд (10-я, 12-я и 58-я минуты), еще одну шайбу забросил Василий Пономарев в начале третьего периода. В этом сезоне команды встретились в третий раз. 15 сентября в матче одержал победу «Авангард», 6 октября — выиграл «Автомобилист».
По итогам 14 игр «Авангард» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 14 очков. Следующую игру омский клуб проведет с «Трактором» 18 октября.