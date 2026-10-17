Гендиректор РЖД открыл в Кизнере новый железнодорожный вокзал

Здание рассчитано на 100 человек. Там обустроили объединенный пассажирский зал с местами ожидания с подогревом, кассовый блок для пригородного сообщения, санузлы и торговые площади. На вокзале также работают системы визуального информирования пассажиров. «Особое внимание уделено комфорту и безопасности — в том числе для семей с детьми, пожилых людей и маломобильных групп граждан»,— говорится в сообщении.