Гендиректор РЖД открыл в Кизнере новый железнодорожный вокзал
Здание построили рядом со старой станцией
Гендиректор—председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в режиме телемоста запустил в работу новый железнодорожный вокзал в Кизнере. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Очно на мероприятии присутствовали врио главы республики Ольга Абрамова и начальник Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал «РЖД») Сергей Дорофеевский.
Здание рассчитано на 100 человек. Там обустроили объединенный пассажирский зал с местами ожидания с подогревом, кассовый блок для пригородного сообщения, санузлы и торговые площади. На вокзале также работают системы визуального информирования пассажиров. «Особое внимание уделено комфорту и безопасности — в том числе для семей с детьми, пожилых людей и маломобильных групп граждан»,— говорится в сообщении.
Строительство велось в большей степени за счет средств РЖД. Помимо возведения самого здания, компания благоустроила прилегающие территории и отремонтировала пассажирские платформы с пешеходным мостом. Администрация Кизнерского района обеспечила проведение инженерных коммуникаций, установку освещения и благоустройство привокзальной площади. Новый вокзал стоит рядом со старым, сносить его не будут.
Напомним, изначально объект хотели сдать в августе, но сроки перенесли на октябрь. Строительство началось в мае 2025 года, поскольку старый железнодорожный вокзал, возведенный в 1915 году, не справлялся с пассажиропотоком. По данным РЖД, стоимость строительства нового вокзала в 2022 году оценивалась в 190 млн руб. Согласно порталу госзакупок, на работы местные власти потратили не менее 30 млн руб.
«Кизнер — крупная узловая станция: через нее ежедневно проходят десятки поездов дальнего следования и пригородных составов. Новый вокзал — это современное пространство, которое соответствует реальной роли станции»,— приводят в пресс-службе слова Ольги Абрамовой. Добавим, что ежедневно через станцию проходит более 30 составов на юг, в сторону Урала и Дальнего Востока.
В рамках мероприятия было подписано новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта между Удмуртией и ГЖД на 2027—2029 годы. Как добавили в пресс-службе правительства Удмуртии, в инфраструктурных планах — капремонт путепровода по улице Можгинская в Можге, реконструкция вокзала в Камбарке и развитие транспортно-логистического центра «Глазовский».