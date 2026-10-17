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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Сибирь

Самолет S7 вернулся в Новосибирск по техническим причинам

Самолет авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск при выполнении рейса в Омск. Экипаж принял соответствующее решение по техническим причинам, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, посадка прошла в штатном режиме. На борту воздушного судна находились 74 пассажира.
По факту произошедшего организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), уточнили в Восточном МСУТ СКР.
Александра Стрелкова