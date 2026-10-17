Утром 17 октября в Краснодаре работают 85 АЗС

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Лизы Чайкиной, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Захарова, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, возле станицы Старокорсунской, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС «Rusoil»: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «VP» возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС «Teboil»: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход; в сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС «PNB»: Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «Petrol» на 70-летия Октября; в сети АЗС «Юпитер К» на Первомайской.