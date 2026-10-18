Прикамская теплоснабжающая организация из Лысьвы вошла в процедуру банкротства

«Лысьва-Теплоэнерго» до 2022 года было крупнейшей теплоснабжающей компанией города, поставлявшей тепло в 70% многоквартирных домов Лысьвы. После захода на территорию ПАО «Т Плюс» предприятие оказалось фактически исключено из городской схемы теплоснабжения. В соответствии с концессионным соглашением с местными властями и правительством Пермского края, крупнейшая теплоснабжающая компания получила в управление муниципальные тепловые сети на 15 лет, а после этого сосредоточилась на обслуживании промышленных предприятий, расположенных на площадке бывшего АК «ЛМЗ».