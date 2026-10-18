Прикамская теплоснабжающая организация из Лысьвы вошла в процедуру банкротства
Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Лысьва-Теплоэнерго». Информация о принятом судебном акте опубликована в картотеке суда. С заявлением о самобанкротстве компания обратилась в июле. Как следует из материалов суда, сумма задолженности предприятия составляет 156,4 млн руб.
ООО «Лысьва-Теплоэнерго» основано 20 февраля 2007 года, зарегистрировано в Лысьве Пермского края. Основная специализация — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, а также деятельность по обеспечению их работоспособности. Финансовые показатели некогда крупнейшего энергопоставщика Лысьвы заметно ухудшились в 2025 году. По данным Rusprofile.ru, выручка предприятия упала на 7% и составила 710 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 44%, достигнув 5,2 млн руб.
«Лысьва-Теплоэнерго» до 2022 года было крупнейшей теплоснабжающей компанией города, поставлявшей тепло в 70% многоквартирных домов Лысьвы. После захода на территорию ПАО «Т Плюс» предприятие оказалось фактически исключено из городской схемы теплоснабжения. В соответствии с концессионным соглашением с местными властями и правительством Пермского края, крупнейшая теплоснабжающая компания получила в управление муниципальные тепловые сети на 15 лет, а после этого сосредоточилась на обслуживании промышленных предприятий, расположенных на площадке бывшего АК «ЛМЗ».