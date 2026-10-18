Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок утверждена в должности
Марина Пашиева, возглавлявшая министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края с приставкой и.о., утверждена в должности. Как сообщает портал правительства Пермского края, она назначена на должность министра с 20 октября.
Напомним, госпожа Пашиева ранее занимала должность статс-секретаря — заместителя министра, а в декабре прошлого года возглавила министерство в статусе и.о.
О кадровых назначения в правительстве края стало известно в пятницу. С 16 октября министром территориальной безопасности Пермского края назначен Альберт Марданов. К исполнению обязанностей министра информационного развития и связи Пермского края приступил Андрей Хорошев.