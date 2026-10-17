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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Прикамье

Гипермаркет «Ашан» в Перми закроется в 2027 году

В ТРК «СпешиLove» в 2027 году закроется единственный в Перми гипермаркет «Ашан». Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на пресс-службу российского подразделения Auchan Retail — «АШАН Ритейл Россия». В компании порталу сообщили, что закрытие магазина планируется «в рамках стратегического планирования». Пока гипермаркет работает в штатном режиме. «Компания использует осознанный подход, при котором оценивает эффективность того или иного магазина и перераспределяет ресурсы. Остальные магазины торговой сети продолжают свою работу в текущем режиме», — заявили в «АШАН Ритейл Россия». В компании добавили, что российское подразделение сети продолжает работать и намерено «безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом».

Евгений Запискин

Напомним, магазин международной сети «Ашан» в Перми открылся в 2015 году. Он разместился в ТРЦ «СпешиLove» (Спешилова, 114, Камская долина). Общая площадь магазина составляет 9 тыс.кв.м, торговая – 5 тыс.кв.м, ритейлер представлен в формате «Ашан Сити». Объем инвестиции в пермский объект составил 370 млн руб.