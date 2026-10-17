В Черноземье 19 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +16°C
В понедельник, 19 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в части областей возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +8°C до +16°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +14°C, вечером вновь опустится до +13°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +16°C, вечером ожидается +14°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +15°C, вечером — +13°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +16°C, вечером снова будет +12°C, а ночью столбик термометра покажет +9°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается +11°C, днем — +15°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью будет +9°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +11°C, днем — +16°C, вечером — +12°C, а ночью столбик термометра опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.