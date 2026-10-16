Нижегородская область планирует развивать санавиацию
Правительство Нижегородской области к 2030 году планирует увеличить число эвакуированных санавиацией пациентов на 16,2% — до 400 человек. Об этом говорится в утвержденной стратегии развития санавиации.
Документ регламентирует круглосуточную работу санавиации, а также строительство вертолетных площадок при медицинских учреждениях второго уровня. В их числе — Южный и Сергачский межрайонные медцентры, Выксунская ЦРБ, а также межрайонные медцентры «Никольский» и «Макарьевский». Приоритетными направлениями развития санавиации также названы северные и южные округа Нижегородской области и городские агломерации.
Бесперебойная работа вертолетных площадок также должна быть обеспечена при медицинских организациях третьего уровня и интегрирована в логистическую схему «Квартала здоровья», следует из стратегии.
Расходы федерального и областного бюджетов на санавиацию в 2026 году превысили 167,6 млн руб.