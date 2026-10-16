Нижегородская область планирует развивать санавиацию

Документ регламентирует круглосуточную работу санавиации, а также строительство вертолетных площадок при медицинских учреждениях второго уровня. В их числе — Южный и Сергачский межрайонные медцентры, Выксунская ЦРБ, а также межрайонные медцентры «Никольский» и «Макарьевский». Приоритетными направлениями развития санавиации также названы северные и южные округа Нижегородской области и городские агломерации.