Полиция задержала иностранца после массового ДТП в Нижнем Новгороде

В ведомстве уточнили, что задержанный при перестроении не убедился в безопасности маневра. Из-за этого иномарка столкнулась с автомобилем Citroen, водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. Водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу.