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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Приволжье

Полиция задержала иностранца после массового ДТП в Нижнем Новгороде

Полиция задержала уроженца Туркменистана, который за рулем Hyundai Solaris устроил массовое ДТП на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде 15 октября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Ольга Зиновская / Коммерсантъ

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В ведомстве уточнили, что задержанный при перестроении не убедился в безопасности маневра. Из-за этого иномарка столкнулась с автомобилем Citroen, водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. Водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу.
В отношении водителя Hyundai возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Также иностранец нарушил миграционное законодательство, рассматривается вопрос о его выдворении из России.
Владимир Зубарев