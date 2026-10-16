Полиция задержала иностранца после массового ДТП в Нижнем Новгороде
Полиция задержала уроженца Туркменистана, который за рулем Hyundai Solaris устроил массовое ДТП на проспекте Молодежном в Нижнем Новгороде 15 октября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что задержанный при перестроении не убедился в безопасности маневра. Из-за этого иномарка столкнулась с автомобилем Citroen, водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом. Водитель мопеда получил травмы и был доставлен в больницу.
В отношении водителя Hyundai возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Также иностранец нарушил миграционное законодательство, рассматривается вопрос о его выдворении из России.