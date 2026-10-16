В Ярославле вырастет плата за детские сады
С 1 января 2027 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах Ярославля увеличится примерно на 6%. Соответствующий приказ департамента образования мэрии датирован 15 октября.
Согласно документу, стоимость пребывания ребенка в детском саду в течение 8–10 часов вырастет на 10 руб. в день — с 164 до 174 руб. За 10,5 часа родителям придется платить 183 руб. вместо 173 руб., за 12 часов — 218 руб. вместо 206 руб. в день.
Плата за пятичасовое пребывание увеличится со 133 до 141 руб. в день. Для групп с пребыванием в течение 13–14 часов и круглосуточных групп тариф вырастет с 219 до 232 руб. в сутки.
Таким образом, в зависимости от продолжительности пребывания ребенка в детском саду повышение составит 8–13 руб. в день, или около 5,8–6,1%. Предыдущие тарифы были установлены приказом департамента образования мэрии от 29 октября 2025 года и действуют с 1 января 2026 года.
Приказ вступает в силу 1 января 2027 года.