В Ярославле вырастет плата за детские сады

Таким образом, в зависимости от продолжительности пребывания ребенка в детском саду повышение составит 8–13 руб. в день, или около 5,8–6,1%. Предыдущие тарифы были установлены приказом департамента образования мэрии от 29 октября 2025 года и действуют с 1 января 2026 года.