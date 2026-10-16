«Россети Центр» завершили автоматизацию электросетей Верхнехавского района Воронежской области

При возникновении повреждения система позволяет автоматически отключить аварийный участок и при наличии технической возможности восстановить питание части потребителей по резервной схеме. Это сокращает время поиска неисправности и уменьшает число потребителей, остающихся без электроэнергии до завершения ремонтных работ.