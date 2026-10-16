Криминального «авторитета» будут судить за поножовщину в ночном клубе Омска
В Омске будут судить криминального «авторитета», который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о 40-летнем Эдгаре Оганяне, имеющем статус «смотрящего».
Как указывается в деле, с сентября 2024 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии Омской области. Он пропагандировал и сплачивал под идеями криминальной субкультуры лиц, склонных к совершению преступлений, распределял сферы влияния, разрешал конфликты, рассказали в прокуратуре региона.
Ранее, в марте 2022 года, обвиняемый в ходе конфликта в одном из ночных клубов Омска ударил ножом оппонента. Впоследствии, используя криминальные связи, он оказал давление на потерпевшего, который отказался давать показания. Кроме того, в октябре 2024 года «авторитет» со своим знакомым вымогал у местного жителя 1 млн руб., угрожая расправой.