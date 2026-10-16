Криминального «авторитета» будут судить за поножовщину в ночном клубе Омска

Ранее, в марте 2022 года, обвиняемый в ходе конфликта в одном из ночных клубов Омска ударил ножом оппонента. Впоследствии, используя криминальные связи, он оказал давление на потерпевшего, который отказался давать показания. Кроме того, в октябре 2024 года «авторитет» со своим знакомым вымогал у местного жителя 1 млн руб., угрожая расправой.