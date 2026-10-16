На Северном Кавказе у пассажира автомобиля нашли гранату и более 100 патронов
Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали на федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» 24-летнего жителя Северо-Кавказского региона, у которого обнаружили гранату с взрывателем, а также боеприпасы и магазины для автоматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
При досмотре автомобиля с применением сканирующего оборудования и служебной собаки в поясной сумке пассажира нашли ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель УЗРГМ. В багажнике машины обнаружили магазины к автоматическому оружию, 82 боевых патрона калибра 5,45 мм и 20 охотничьих патронов того же калибра.
Экспертиза установила, что граната и взрыватель пригодны для производства взрыва, а патроны — для стрельбы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».
По информации полиции, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.