На Северном Кавказе у пассажира автомобиля нашли гранату и более 100 патронов

Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали на федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» 24-летнего жителя Северо-Кавказского региона, у которого обнаружили гранату с взрывателем, а также боеприпасы и магазины для автоматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.